Se Simone Inzaghi confermerà le scelte viste nelle prove di formazione fatte nell'allenamento odierno, l'Inter subirà ben sette modifiche contro la Stella Rossa rispetto all'undici titolare sceso in campo a Udine sabato scorso. Un turnover massiccio in tutti i reparti, compreso l'attacco, dove sarà rivoluzione: Marko Arnauotovic affiancherà Mehdi Taremi, con i titolarissimi Lautaro e Thuram che si accomoderanno in panchina.

In mezzo al campo, come nell'esordio in Champions League a Manchester, spazio a Piotr Zielinski, mentre i quinti saranno Denzel Dumfries e Carlos Augusto, favorito su Federico Dimarco. Dietro, infine, è previsto il rientro di Benjamin Pavard. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Zielinski, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!