Giovedì sarà il giorno di Lazar Samardzic all'Inter. La data da segnare sul calendario per i tifosi nerazzurri è quella del 10 agosto, quando il centrocampista serbo arriverà a Milano per svolgere le visite mediche per conto della Beneamata, tra Humanitas e Coni. Step propedeutici alla firma sul contratto e al tanto atteso annuncio ufficiale. Lo riporta Sky Sport.