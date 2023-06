L'ormai annunciato summit di mercato tra Inter e Chelsea andrà in scena a breve, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Secondo quanto riporta Sky Sport, nei colloqui con i Blues, i nerazzurri non metteranno sul tavolo solo la questione legata al prestito bis di Romelu Lukaku ma chiederanno informazioni anche per Kalidou Koulibaly per provare a capire se esistono i presupposti per replicare l'operazione che la scorsa estate portò proprio Big Rom a Milano a titolo temporaneo.

Non è da escludere che tra gli argomenti di discussione rientrino pure i nomi di André Onana, Ruben Loftus-Cheek e Trevoh Chalobah.