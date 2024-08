Può essere il giorno dell'accordo per Tomás Palacios all'Inter. I dirigenti dell'Independiente Rivadavia sono volati dall'Argentina a Milano per cercare di portare a termine le negoziazioni con il club nerazzurro, con una proposta da circa 6.5 milioni di euro come parte fissa più bonus. Secondo Sky Sport nel pomeriggio ci sarà l'incontro in centro a Milano tra le parti per raggiungere l'intesa definitiva. Sebastian Peratta, ds del Rivadavia, e Augustin Villa, rappresentante della proprietà, sono stati avvistati qualche minuto fa a Milano. Ci sarebbe da limare ancora una distanza, ma Palacios vuole l'Inter e l'ha già fatto capire a più riprese.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!