Brozovic a parte, sosta positiva per tutti i nazionali nerazzurri. Ormai da Appiano Gentile mancano solo i sudamericani che torneranno in nottata e si alleneranno nel pomeriggio di domani. Secondo quanto riferisce SkySport, Dimarco, Dzeko e Lautaro hanno tratto beneficio dagli impegni con le nazionali e saranno titolari sabato contro la Roma. Ok anche Skriniar e Dumfries che hanno giocato tanto e bene. Invece servirà pazienza per Lukaku: il belga non è ancora al top della forma dopo l'infortunio di fine agosto e, se tutto andrà bene, al massimo andrà in panchina contro i giallorossi. La decisione sarà presa ovviamente in accordo con lo staff medico.