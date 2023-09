E' Alexis Sanchez l'unico giocatore assente nell'allenamento dell'antivigilia del derby di Milano andato in scena nel pomeriggio, ad Appiano Gentile. Stando a quanto riferisce Sky Sport, l’attaccante cileno, in campo 90' nel match contro la Colombia di ieri, ha incontrato alcune difficoltà logistiche con il volo di ritorno verso Milano, ragion per cui arriverà in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Da capire se, quando si presenterà al centro sportivo nerazzurro, farà una sgambata. In caso contrario, si aggregherà direttamente al gruppo nella giornata di domani.