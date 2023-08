Emil Audero è atteso domani a Milano: il portiere in arrivo dalla Sampdoria sosterrà le visite mediche di rito prima di mettere la firma sul contratto che lo legherà all'Inter. Sarà quindi l'ex Venezia il vice di Yann Sommer tra i pali dei nerazzurri. Percorso inverso lo compirà invece Filip Stankovic, che si aggregherà ai blucerchiati di Andrea Pirlo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Lo riferisce Sky Sport, che aggiorna anche sulla situazione attaccante: Folarin Balogun è un nome sul quale l'Inter resiste, ma sta guadagnando posizioni l'iraniano del Porto Mehdi Taremi, per il quale i Dragoes chiedono 30 milioni. La stessa richiesta è stata fatta al Tottenham:

Da vedere a questo punto se l'Inter deciderà di formulare un'offerta ufficiale al Porto per Taremi, e su chi deciderà di affondare il colpo fra lui, Balogun e Beto. Potrebbe anche spuntare nei prossimi giorni qualche altro nome come Elye Wahi: in Viale della Liberazione stanno prendendo tempo per valutare la situazione.

