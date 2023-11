Subito al lavoro l'Inter in vista della partita di mercoledì contro il Benfica. Questa mattina ad Appiano Gentile, riferisce Sky Sport, Alexis Sanchez ha fatto lavoro personalizzato a buon ritmo. Domani sarà presa una decisione in merito alla sua presenza a Lisbona, l'Inter ci spera. Prosegue come da copione il recupero di Benjamin Pavard: dopo tre settimane, il difensore francese ha tolto il tutore al ginocchio e ha cominciato a fare lavoro di recupero personalizzato, in particolare adoperando il tapis roulant antigravitazionale.

