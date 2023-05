In attesa di capire l'Inter che competizioni giocherà il prossimo anno, arrivano buone notizie in chiave mercato per il club di Viale della Liberazione. Il Bayern Monaco è ad un bivio con Pavard, giocatore sul quale l'Inter aveva messo gli occhi per il post-Skriniar: continuare insieme o lasciare che parta. Secondo il giornalista di Sport.sky.de Florian Plettenberg il club bavarese è aperto al rinnovo con, ma non a tutti i costi e la situazione sembra complessa. "Benjamin Pavard è attualmente uno dei giocatori più in forma dell'Bayern, motivo per il quale la dirigenza incontrerà presto l'entourage del giocatore per discutere per la prima volta di un eventuale nuovo contratto - si legge sul sito di Sport.sky.de -. Sarà una questione di soldi". Pavard non è uno dei giocatori con l'ingaggio più alto, dovrebbe guardagnare tra i sei e gli otto milioni di euro lordi all'anno. Il francese era stato stuzzicato dall'Inter già nella finestra di mercato invernale, quando aveva avanzato un'offerta ai tedeschi, offerta però rimandata al mittente come aveva ammesso lo stesso Salihamidzic. "Al momento non è ben chiaro se il difensore rimarrà al Bayern o meno in estate. Ma se dovessi rispondere adesso, direi che lascerà il club".

