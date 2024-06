Si fanno sempre più insistenti le voci attorno a un apprezzamento per Dan Ndoye dell'Inter, che in Germania ha mandato in missione il vice diesse Dario Baccin per visionare il giocatore dal vivo in Svizzera-Scozia. Le indiscrezioni italiane vengono confermate anche in Germania, dove il giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg parla 'interessamento concreto' dei nerazzurri per il giocatore del Bologna, sorpresa del torneo continentale che ha trovato il suo primo gol in nazionale nel match pareggiato dagli elvetici contro la Germania domenica scorsa. Ma non c'è solo l'Inter, precisa il collega: molti club seguono con attenzione la sua crescita.

