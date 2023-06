Il Chelsea guarda con attenzione la Serie A per rinforzare il suo reparto portieri. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de La Repubblica, i Blues avrebbero avanzato un'offerta da 60 milioni di euro per il milanista Mike Maignan, pronti a ripiegare - in caso di rinnovo del francese - sul 'cugino' interista André Onana. In cambio, si legge, il club nerazzurro otterrebbe soldi e il prestito di Kalidou Koulibaly; in un secondo momento, per la porta andrebbe dritto su Guglielmo Vicario.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE