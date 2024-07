L'Inter è pronta ad accogliere Alex Perez, difensore classe 2006 di proprietà del Betis. Il giocatore spagnolo, secondo quanto riportato da Relevo, è atteso in Italia la prossima settimana per le visite mediche di rito e per firmare il nuovo contratto con il club nerazzurro.

Un'altra operazione per l'Inter del futuro dopo quella di Topalovic. Il giocatore arriverà sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a circa 500 mila euro più bonus. Prima rinnoverà con il Betis visto che il contratto è in scadenza nel 2025.