Dopo la sosta nazionali torna il campionato e i campioni d'Italia affrontano la vicina trasferta di Monza. L'impegno odierno è il primo di una serie di tre match ravvicinati che metterà i nerazzurri di fronte anche a Manchester City e Milan. E allora tra fatiche nazionali e supersfide all'orizzonte, Inzaghi valuta qualche rotazione in più rispetto al solito, senza mai sottovalutare l'avversario.

QUI MONZA – Qualche problema dell'ultima ora per i brianzoli, con Nesta che, oltre ai lungodegenti Cragno, Birindelli e Ciurria, dovrà fare a Meno anche di Vignato e Gagliardini. In compenso, recuperano Sensi e Mota Carvalho. L'ex difensore di Milan e Lazio dovrebbe continuare sul solco del 3-4-2-1 con due rifinitori alle spalle di Djuric. Esordio tra i pali per Turati, uno dei tanti ex nerazzurri.

QUI INTER – Inzaghi, come detto, sta riflettendo su più di un cambio rispetto al solito canovaccio. Ad esempio, al centro della difesa dovrebbe trovare spazio De Vrij con Pavard e Carlos Augusto ai suoi fianchi: riposo iniziale per Acerbi e Bastoni. La gestione delle forze ci sarà anche in mezzo: Asllani freme ed è in vantaggio su Calhanoglu (ancora non al meglio dopo il problemino all'anca accusato con l'Atalanta), mentre le velleità di Frattesi e Zielinski potrebbero essere ancora frustrate da Barella e Mkhitaryan, rimasti ad Appiano durante la sosta a differenze dell'ex Sassuolo e del polacco. Darmian e Dimarco sulle fasce, con Dumfries che si scalda per Manchester. In attacco, infine, in netto rialzo le quotazioni di Lautaro, ancora a secco in stagione: il capitano non cede un centimetro ed è in corsia di sorpasso su Taremi per affiancare Thuram. Prima chiamata per Palacios, Buchanan unico indisponibile.

PROBABILI FORMAZIONI:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric.

Panchina: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D'Ambrosio, Bianco, Sensi, Valoti, Forson, Caprari, Diaw, Maric, Petagna.

Allenatore: Nesta.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Birindelli, Ciurria, Vignato, Gagliardini, Cragno.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Bastoni, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Calhanoglu, Frattesi, Zielinski, Correa, Taremi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Buchanan.

ARBITRO: Pairetto.

Assistenti: Palermo e Yoshikawa.

Quarto ufficiale: Marcenaro.

Var: Aureliano (Fabbri).

