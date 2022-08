Dopo la prima, sofferta e al cardiopalma vittoria in quel di Lecce, stasera davanti a un Meazza praticamente tutto esaurito l'Inter affronterà lo Spezia, reduce dall'importante successo contro l'Empoli al Picco una settimana fa.

QUI INTER – Simone Inzaghi deve rinunciare a Henrikh Mkhitaryan, unico assente nel match di stasera dopo il rientro di Danilo D'Ambrosio. Ergo, il tecnico potrà schierare l'undici che ritiene migliore. Intoccabile la LuLa, in difesa si rivede titolare Alessandro Bastoni, mentre sulla fascia destra l'eroe del Via del Mare, Denzel Dumfries, farà il suo esordio dal primo minuto. Samir Handanovic vince ancora il ballottaggio per la porta, con André Onana che dovrà rinviare ancora la prima presenza ufficiale con la maglia nerazzurra. Unico dubbio a sinistra: Federico Dimarco potrebbe giocare al possto di un Robin Gosens in ritardo di condizione.



QUI SPEZIA – .La buona notizia per Luca Gotti è il recupero di Viktor Kovalenko e Albin Ekdal, che però dovrebbero iniziare dalla panchina. La cattiva notizia è l'assenza di Simone Verde per problemi fisici. L'undici titolare non dovrebbe cambiare molto rispetto all'esordio contro l'Empoli, la novità potrebbe essere Jacopo Sala in mezzo assieme a Mehdi Bourabia e Simone Bastoni. In attacco M'Bala Nzola supportato da Kevin Agudelo. In dubbio la presenza di Daniel Maldini.



