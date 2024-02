Non si molla nulla. L'Inter scappa, allungando sempre più in vetta alla classifica, ma dalle parti di Appiano Gentile nessuno ha intenzione di abbassare l'attenzione. E già a partire dalla partita di questa sera contro la Salernitana, ci si attende una conferma sulle intenzioni già ampiamente espresse: continuare a spingere sull'acceleratore. La Champions può attendere.

QUI INTER – Inzaghi tiene alta la concentrazione e non cede alla tentazione del turnover massiccio considerando l'arrivo dell'Atletico Madrid. D'altronde, da qui a martedì mancano diverse ore e non ci sono necessità impellenti. Oltre allo scontato cambio in difesa con De Vrij al posto dell'infortunato Acerbi, il tecnico nerazzurro valuta solo altri due avvicendamenti: Dumfries e Carlos Augusto dovrebbero far tirare il fiato a Darmian e Dimarco. E in attacco? Arnautovic sembrava poter far riposare Thuram o Lautaro, ma l'austriaco dovrebbe partire dalla panchina al pari di Sanchez. Recuperato Frattesi.

QUI SALERNITANA – Prima per Liverani sulla panchina dei campani e tanti problemi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la difesa: assenti, oltre allo squalificato Bradaric, anche Fazio, Pirola, Gyomber e Pierozzi. Boateng non è al meglio, Manolas subito titolare, Si va verso un inedito 4-3-1-2 con Candreva alle spalle di Weissman e Dia. Out anche Ikwuemesi. Dopo essere stati messi fuori rosa, Stewart si è accasato allo Javor Ivanjica e Bronn è passato al Servette.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Stabile, Darmian, Dimarco, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Acerbi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Manolas, Pellegrino, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Weissman, Dia.

Panchina: Costil, Allocca, Boateng, Pasalidis, Legowski, Kastanos, Gomis, Martegani, Tchaouna, Vignato, Simy.

Allenatore: Liverani.

Squalificati: Bradaric (1).

Indisponibili: Fazio, Pirola, Gyomber, Pierozzi, Ikwuemesi.

ARBITRO: Piccinini.

Assistenti: Cecconi e C. Rossi.

Quarto ufficiale: Camplone.

Var: Serra (Valeri).

