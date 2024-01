Avanti tutta. L'Inter non intende fermarsi alla conquista della Supercoppa e, dopo la felicissima parentesi araba, torna a mettere nel mirino lo scudetto. Appuntamento al Franchi di Firenze, campo notoriamente complicato: Inzaghi e i suoi conoscono bene le insidie della sfida odierna, ma hanno avuto tempo per prepararla e non vogliono assolutamente perdere punti per strada.

QUI FIORENTINA – I viola non arrivano da un periodo semplice, confermato dalle zero vittorie conseguite nel 2024. Lo 0-3 subito dal Napoli in Supercoppa brucia ancora e Italiano vorrebbe poter tornare al sorriso. Assenti Dodò, Christensen, Castrovilli e Kouamé (Coppa d'Africa). Non ci sarà neppure lo squalificato Biraghi, mentre Brekalo è sulla via di Spalato dopo l'accordo con l'Hajduk. Il dubbio riguarda il recuperato Nico Gonzalez: a gara in corso o dall'inizio? A destra Kayode in vantaggio su Faraoni.

QUI INTER – Inzaghi deve far fronte all'assenza per squalifica di due colonne come Calhanoglu e Barella, giocatori ai quali non rinuncia praticamente mai. L'ennesimo banco di prova per i nerazzurri che si affidano alla gioventù di Asllani e Frattesi. Centrocampo ridotto ai minimi termini: in panchina Klaassen e Sensi (da domani sarà del Leicester) con i baby Stankovic e Akinsanmiro. Un paio di dubbi: in difesa salgono le quotazioni di Bastoni che potrebbe far tirare il fiato ad Acerbi; a sinistra occhio a Carlos Augusto che insidia Dimarco. Darmian confermato a destra, così come in attacco non si prescinde dalla Thu-La.

PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Panchina: Martinelli, Vannucchi, Martinez Quarta, Mina, Faraoni, Comuzzo, Maxime Lopez, Mandragora, Amatucci, Barak, Infantino, Nico Gonzalez, Nzola.

Allenatore: Italiano.

Squalificati: Biraghi (1).

Indisponibili: Castrovilli, Kouamé, Christensen, Dodò.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, Acerbi, Bisseck, Dumfries, Dimarco, Buchanan, Klaassen, Sensi, Akinsanmiro, Stankovic, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Calhanoglu (1), Barella (1).

Indisponibili: Cuadrado.

ARBITRO: Aureliano.

Assistenti: Imperiale e Vecchi.

Quarto ufficiale: Giua.

Var: Marini (Doveri).

