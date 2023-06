Il Barcellona è in piena corsa per Marcelo Brozovic. Lo assicura dalla Spagna il Mundo Deportivo, sostenendo che il tecnico Xavi Hernández abbia tra le priorità di mercato firma di un centrocampista di spessore che possa rimpiazzare Sergio Busquets. I primi nomi sul taccuino blaugrana erano quelli di Joshua Kimmich e Martín Zubimendi, ma lo sforzo economico sembra spingere Xavi per l'abbassare le pretese: ed è qui che rispunta Brozo, in uscita dall'Inter.

La dirigenza del Barça - da Deco (segretario tecnico non ufficiale dopo l'addio di Jordi Cruyff) a Mateu Alemany, passando per lo stesso Xavi -, si è messa al lavoro da giovedì per provare a convincere il croato a trasferirsi in Catalogna, dove "ritengono che la prossima settimana sarà decisiva per Brozovic" e che "ogni giorno che passa senza firmare per il club saudita sia un buon segno" per trovare un'intesa.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!