13.13 - Come detto nella presentazione, l'avvio in campionato dell'Inter è stato disastroso almeno fino a tre giorni fa, in coincidenza della prima gioia piena ottenuta contro la Fiorentina. Il gol decisivo di Nikola Iliev ha aggiornato così lo score dell'Under 19 di Chivu, ora terzultima della classe dopo nove giornate: 5 sconfitte, 3 pareggi e un successo, per un totale di 6 punti.

13.05 - La classifica dice che anche i cechi hanno 4 punti, tutti conquistati a spese dei bavaresi: 2-1 in terra tedesca a 3-3 in casa i risultati. In precedenza, la squadra di Ondrej Siml aveva registrato due stop netti per mano di Inter e Barça, con identico punteggio: 3-0.

12.55 - Sono quattro i punti totalizzati in quattro partite europee dai nerazzurrini che, dopo aver strappato un pari in rimonta all'esordio al Bayern Monaco (2-2) e imposto un 3-0 netto al Viktoria Plzen, si sono arresi due volte al Barcellona con un punteggio complessivo di 8-1.