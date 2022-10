15.10 - Proprio l'attaccante classe 2005, a margine della gara, ha fotografato il momento non semplice vissuto dalla squadra, capace di conquistare appena un successo in otto uscite: "Purtroppo la partenza non è stata quella che avremmo voluto e che ci saremmo aspettati. Però le prestazioni non sono deludenti. Ci manca quel pizzico di cattiveria e fortuna in più nelle situazioni importanti. Ma sono convinto che non appena ci saremo sbloccati, andremo avanti tranquilli per la nostra strada".

15.25 - Inter in campo da qualche minuto per il warm up. Adesso esce dagli spogliatoi anche il Barcellona.

15.30 - Il bilancio tra Inter e Barcellona è perfettamente in equilibrio nei quattro precedenti andati in scena nella storia della competizione: due le vittorie dei nerazzurri (3-0 all'Estadi Johan Cruyff e 2-0 a Sesto), altrettante quelle dei catalani (2-1 al Mini Estadi, 2-0 al Breda)

15.00 - Percorso nettamente diverso nei rispettivi tornei nazionali per le due formazioni: se la classifica dell'Inter piange (3 punti in 6 partite e 16esimo posto), quella del Barcellona è ottima in virtù della leadership condivisa a quota 10 con Saragozza ed Espanyol.

14.55 - Quattro punti in due partite conquistati in Europa dai nerazzurrini, reduci dalla vittoria esterna con il Viktoria Plzen, l'unica gioia piena stagionale, dopo il pareggio d'oro in rimonta strappato all'esordio con il Bayern Monaco. Il quale ha imposto un 3-3 pirotecnico al Barça, precedentemente in scioltezza con i cechi (3-0).

14.50 - Modulo inedito in questa stagione per Chivu che, anche alla luce delle assenze di Valentin Carboni e Mattia Zanotti, decide di schierarsi a 3 in difesa adattando Martini nel ruolo di braccetto destro; completano la retroguardia Stante e Fontanarosa, confermato capitano. In mezzo rientra tra i titolari Andersen che va comporre la cerniera centrale con Bonavita e Kamate; ai loro lati Pelamatti, goleador in Repubblica Ceca, e Owusu. In attacco spazio a Esposito, che si è sbloccato con l'Atalanta, e Curatolo, decisivo col Bayern all'esordio.

14.45 - LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): Calligaris; Martini, Stante, Fontanarosa; Owusu, Andersen, Bonavita, Kamate, Pelamatti; Esposito, Curatolo. A disposizione: Basti, Stankovic, Zefi, Stabile, Di Maggio, Perin, Sarr. Allenatore: Cristian Chivu.

BARCELLONA (4-3-3): Astralaga; Fort, Fernandez, Riad, Valle; Garrido, Gerard Hernandez, Unai Hernandez; Akomach, Barberà, Alarcon. A disposizione: Nono, Vicens, Cantero, Dani Rodriguez, Yamal, Cuevas, Guiu Paz. Allenatore: Oscar Lopez.

14.42 - C'è un filo blaugrana che unisce tre delle ultime quattro edizioni della Youth League dell'Inter Primavera, che ha sempre dovuto fare i conti con il Barcellona per raggiungere gli ottavi di finale della competizione. Dopo i precedenti agrodolci delle stagioni 2018-19 e 2019-20, saranno ancora i catalani, avversari tra andata e ritorno in nove giorni, a misurare le ambizioni dei campioni d'Italia che arrivano alla sfida con in tasca quattro punti, appaiati proprio alla squadra di Oscar Lopez. Dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni, benvenuti a Inter-Barcellona, gara valida per la terza giornata del girone C di Youth League. Kick-off fissato alle ore 16.