LIVE ATALANTA-INTER 0-3

(10' Topalovic, 11' Venturini, Spinaccé 58')

58' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL di Spinaccé!!! Buona la terza ed è tris Inter!

56' - Altra spinta in avanti di De Pieri che serve un buon filtrante per Spinacce: l'11 dell'Inter calcia, ma è in offside. Gara che riparte da Zanchi.

54' - Ancora un bell'intervento di Spinaccé che calcia dal fuori area un gran pallone servito da Motta, ma buona coordinazione e buon tiro non vengono premiati: palla alta, si riparte dal fondo.

53' - Giallo per Giacomo De Pieri. L'interista ammonito per proteste dopo una spallata rifilata ad un avversario che il direttore di gara ha fischiato a favore della squadra di casa.

50' - Tentativo offensivo della squadra di casa, sventato dall'attento Calligaris che fa suo un pallone non troppo insidioso.

49' - Approccio dell'Atalanta migliore al secondo tempo di un match che la squadra di casa tenta di riprendere.

45' - Riparte Atalanta-Inter: si ricomincia dal doppio vantaggio a favore della squadra ospite.

_______

Primo tempo tra Atalanta e Inter U20 che scorre seguendo un copione che sa di monologo. A condurre gioco e risultato sono i ragazzi di Andrea Zanchetta che partono subito forte e a distanza di un minuto segnano due gol prima con Topalovic, poi con Venturini e chiudono una prima frazione di gioco che ha visto come protagonista assoluta un’Inter che avrebbe potuto godere di uno scarto persino maggiore.

45' - Finisce 0-2 il primo tempo di Atalanta-Inter Primavera.

45' - Che occasione per l'Inter: Zanchi viene sorpreso da un tiro dalla distanza, sporcato da Tavanti che col suo tocco anticipa Spinaccè impedendogli di arrivare su un pallone...

43' - Finale di partita che vede l'Inter alla gestione del pallone e del vantaggio.

41' - Scontro tra Riccio e Topalovic, lo sloveno resta a terra dopo essere stato colpito dal difensore avversario. Proteste degli interisti con Vogliacco che aveva lasciato correre.

37' - Aidoo prova a gestire un pallone però finisce per mandarlo in fallo laterale con Zanchetta decisamente scontento della decisione. In mezzo alla discussione finisce l'innocente Riccio...

36' - Fa tutto bene Daniel Quieto che dopo una bella cavalcata verso la porta di Zanchi perde l'attimo e, una volta in area di rigore, si lascia strappare il pallone da due avversari.

34' - Occasionissima Inter! Bellissimo inserimento di Venturini, servito da Quieto: ma il 16 di Zanchetta viene fermato dal palo.

31' - Altra ammonizione sacrosanta per i padroni di casa: a guadagnarsi il giallo è stavolta Bonanomi dopo un altro pesante intervento ai danni di Re Cecconi.

29' - Partita che non accenna ad acquietarsi e nella pioggia di falli, Gobbo pizzica ancora una volta le caviglie di Motta: altro brutto intervento dell'atalantino.

28' - Intervento duro di Topalovic sulla linea di centrocampo per intervento su Steffanoni che reclama l'ammonizione dell'avversario. Ma Vogliacco si limita al richiamo verbale.

25' - Intervento pericoloso di Gobbo che travolge Motta con tanto di piede a martello. Il 2 di casa viene graziato dal direttore di gara che estrae soltanto giallo, incomprensibili le proteste dell'orobico.

23' - Doppia occasione per l'Inter prima con Spinaccé, poi con Venturini. Fortunata questa volta la Dea.

22' - Partita di sofferenza fin qui per la squadra di casa, schiacciata nella propria metà campo dagli interisti che guadagnano due punizioni di cui però non riescono a servirsi per calare il tris.

15' - L'Inter non si perde nelle polemiche e riprende immediatamente il pallino del gioco, facendo percorrere un altro brivido a Zanchi con Topalovic che però calcia alto sopra la traversa.

14' - De Pieri atterrato da Tavanti in area orobica, Vogliacco ci pensa poi decide che non c'è fallo tra le proteste. Resta qualche dubbio sulla decisione del fischietto di Bari.

IL GOL DI VENTURINI: Nemmeno il tempo di assorbire la botta di Topalovic che Venturini costringe Zanchi ad arrendersi nuovamente con un altro ottimo inserimento sul cross di Motta. Sessanta secondi micidiali dei nerazzurri di Milano.

11' - GOL GOL GOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! MATTEEEEEOOOO VENTUUUUURIIIINNIIIII!!

IL GOL DI TOPALOVIC: Grande inserimento dello sloveno premiato dall'ennesimo assist di De Pieri che trova perfettamente lo sloveno in mezzo all'area. Colpo di testa e Zanchi battuto per il vantaggio interista. Secondo gol in campionato per lui, quinto stagionale.

10' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRR!! LUKAAAAAAA TOPAAAALOOOOVIIIICCC!!!

9' - Gobbo raccoglie un pallone respinto dalla difesa e si inventa un tiro al volo che finisce altissimo.

8' - Primo corner del match in favore dell'Atalanta.

7' - Sorta di derby di famiglia per Andrea Michieletto, attaccante dell'Atalanta fratello del pallavolista Alessandro, noto tifoso interista.

6' - Intervento di Topalovic in ritardo su Riccio. Colpo sul ginocchio pesante del centrocampista sloveno.

5' - Fallo di Aidoo su Bonsignori, Vogliacco interviene prontamente fischiando punizione. Sugli sviluppi, tentativo ravvicinato di Tavanti bloccato da Calligaris.

4' - Cross di Motta a cercare Spinaccè, Zanchi è attento e blocca.

3' - Gobbo si inventa un tiro cross a metà tra la conclusione in porta e l'assist per Michieletto, il pallone termina fuori.

2' - Prova l'affondo dalla sinistra Bonanomi, contrastato da un blocco di difensori dell'Inter prima della spazzata di Topalovic.

-----

13.01 - È dell'Inter il calcio d'inizio: PARTITI!

12.58 - Le squadre guadagnano in questo momento il centro del campo. Inter che ritrova Zanchetta dopo la squalifica e Berenbruch dopo l'infortunio: partirà dalla panchina. Si rivede anche Calligaris tra i pali.

----

LE FORMAZIONI

ATALANTA (4-3-3): 12 Zanchi; 2 Gobbo, 19 Tavanti, 31 Ramaj, 3 Simonetto; 26 Armstrong, 8 Riccio, 25 Steffanoni; 10 Bonanomi, 29 Michieletto, 27 Bonsignori.

A disposizione: 22 Sala, 5 Ghezzi, 13 Isoa, 14 Mencaraglia, 21 Baldo, 24 Bilac, 28 Arrigoni, 30 Camara, 32 Idele, 33 Maffesoli, 48 Bovo.

Allenatore: Marco Zanchi

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 4 Zanchetta, 29 Topalovic; 30 De Pieri, 11 Spinaccè, 10 Quieto.

A disposizione: 21 Zamarian, 32 Michielan, 6 Maye, 7 Berenbruch, 8 Zarate, 9 Lavelli, 13 Kangasniemi, 14 Bovo, 19 Della Mora, 25 Zouin.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Vogliacco

Assistenti: Chillemi-Scribani

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!