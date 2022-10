È davvero arrivata la svolta? Negli occhi e nella mente c’è ancora la splendida notte del Camp Nou, un’altalena di emozioni che ha portato l’Inter a mettere una pesante ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Ma adesso, la testa è rivolta al campionato: nella decima giornata di Serie A scende in campo all’ora di pranzo la formazione di Simone Inzaghi per sfidare la Salernitana di Davide Nicola. Sulla carta un impegno abbordabile, ma purtroppo non è la carta a scendere in campo e quindi bisogna prestare la giusta attenzione alla squadra granata, che nella bolgia di un San Siro esaurito potrà comunque godere del supporto del suo pubblico, che come sempre accorrerà numeroso e caloroso ad incitare l’Ippocampo. Ma sul fronte nerazzurro c’è una classifica che continua ad essere insoddisfacente e allora l’imperativo per la Beneamata è quello di conquistare altri tre punti per non interrompere la risalita, in vista di una settimana di stacco da impegni ufficiali, una rarità di questi tempi. Fischio d’inizio dell’arbitro Juan Luca Sacchi alle 12.30: seguite con noi di FcInterNews.it questa partita con gli aggiornamenti in tempo reale della nostra diretta testuale dallo stadio di San Siro.

11.46 - Entrano in campo i giocatori della Salernitana per il riscaldamento.

11.34 - Modulo a specchio per Nicola che davanti mette l'artiglieria pesante con Piatek e Dia. A destra ci sarà la vecchia conoscenza nerazzurra Antonio Candreva, nuova chance da titolare per il canterano interista Lorenzo Pirola, che bene ha figurato contro il Verona.

11.31 - Inzaghi, quindi, non fa praticamente turnover rispetto alla serata di mercoledì al Camp Nou. L'unica novità rispetto all'undici iniziale di Champions è l'inserimento di Francesco Acerbi in luogo di Alessandro Bastoni. Poi tutto inalterato, con Hakan Calhanoglu in veste di regista e Lautaro e Dzeko in avanti.

11.27 - Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Salernitana:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.