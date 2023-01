Un approdo 'anticipato' di Milan Skriniar al Paris Sain-Germain appare complesso, secondo quanto risulta ai giornalisti de Le Parisien. Il motivo è semplice: il club di Nasser Al-Khelaifi, se non incasserà nulla da un'eventuale cessione da qui al 31 gennaio, avrà solo 10-15 milioni di euro a disposizione da investire per il mercato di riparazione, con Luis Campos concentrato a rinforzare il reparto offensivo. "Se l'Inter aprirà le porte a un trasferimento quest'inverno, il PSG non dovrebbe sborsare una cifra superiore", spiegano i colleghi francesi.