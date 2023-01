Milan Skriniar sembra sempre più destinato a rimanere all'Inter fino a giugno per unirsi al PSG solo in estate, quando sarà svincolato. La conferma arriva anche da L'Equipe. Secondo i colleghi francesi, infatti, i vertici parigini si scontrano ancora con la dirigenza nerazzurra, determinata a non svendere il loro difensore. Proprio come già successo la scorsa estate.