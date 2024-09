Netta vittoria dell'Argentina campione del mondo sul Cile nel primo match di questa tornata in chiave qualificazioni mondiali per il girone sudamericano. L'Albiceleste si è imposta 3-0 con le marcature di Mac Allister (48'), Alvarez (84') e Dybala (91').

Settantanove minuti in campo (sostituto poi da Garnacho) e nessun gol per Lautaro Martinez, che però ha deliziato il Monumental di Buenos Aires con giocate d'alta scuola come il "velo" che ha liberato Mac Allister in occasione del primo sigillo, risultando alla fine come uno dei migliori in campo e prendendosi tantissimi elogi in patria.

"Il Pallone d'Oro? Vista la stagione che ho fatto, sicuramente merito di essere in gara - ha detto il Toro a fine gara ai microfoni di TNT Sports -. Ho lavorato molto duramente per arrivare a questo livello. È la seconda volta di fila che sono alla fase finale del Pallone d'Oro e ritengo di avere le carte in regola per starci".

Da segnalare gli infortuni per lo juventino Nico Gonzalez e per lo stesso Mac Allister.