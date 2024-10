Dopo Taremi, impegnato nel pomeriggio con il suo Iran, tocca ad altri cinque interisti riempire la serata dedicata alla Nazionali. Il pienone è tra gli azzurri: in Nations League scende in campo l'Italia, che all'Olimpico di Roma affronta il Belgio con i titolari Bastoni (al centro della difesa a tre), Frattesi e Dimarco.

In Israele-Francia è invece da segnalare la panchina iniziale per Marcus Thuram, risparmiato da Deschamps dopo il colpo alla caviglia incassato in Inter-Torino. Non presente nell'undici titolare anche Marko Arnautovic, a riposo in Austria-Kazakistan.

