Questa sera andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League tra Germania e Italia. Dando uno sguardo alle formazioni ufficiali notiamo che, in casa azzurra, ci sono dal 1' Bastoni e Barella. Nel 3-5-2 di Spalletti, davanti a Donnarumma, presenti anche Gatti e Buongiorno in difesa; l'esterno destro di centrocampo sarà Di Lorenzo, in mediana Ricci con Tonali e appunto Barella. A sinistra spazio a Udogie, complice l'assenza di un altro interista, vale a dire Dimarco. In attacco pronti Maldini e Kean.

Le formazioni ufficiali:

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Schlotterbeck; Stiller, Goretzka; Sané, Musiala, Mittelstadt; Kleidienst. Ct.: Julian Nagelsmann.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini, Kean. Ct.: Luciano Spalletti.