Tutto come meglio non poteva andare: l'Inter consolida il vantaggio ottenuto nella gara d'andata superando per 2-1 il Feyenoord anche nel match di ritorno di San Siro e si prende con autorità i quarti di finale di Champions League. Nulla da fare per la squadra di Robin van Persie, già messa in riga dalla perla di Marcus Thuram all'ottavo minuto e alla quale non è servito a nulla il rigore trasformato a fine primo tempo da Jakub Moder, perché a inizio ripresa Hakan Calhanoglu sigilla sempre dal dischetto il risultato sul 2-1 mettendo in ghiaccio la qualificazione. Sotto gli occhi di uno spettatore d'eccezione come il regista Spike Lee, l'Inter recita il copione ideale e torna nel G8 dell'Europa del calcio. Con tanto di soddisfazione finale per i baby Matteo Cocchi e Thomas Berenbruch.

IL TABELLINO

INTER-FEYENOORD 2-1

MARCATORI: 8' Thuram (I), 42' Moder (F, rig.), 51' Calhanoglu (I, rig.)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi (84' 58 Cocchi) 31 Bisseck; 2 Dumfries, 16 Frattesi (84' 52 Berenbruch), 20 Calhanoglu (61' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto (61' 95 Bastoni); 9 Thuram (72' 8 Arnautovic) 99 Taremi.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 10 Lautaro Martinez, 23 Barella, 50 Aidoo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

FEYENOORD: 22 Wellenreuther; 26 Read (75' 20 Mitchell), 3 Beelen, 33 Hancko, 16 Bueno; 7 Moder, 5 Smal, 17 Ivanusec (75' 49 Redmond); 23 Hadj Moussa, 9 Ueda (63' 19 Carranza), 57 Sliti (63' 18 Trauner)



In panchina: 21 Plamen Andreev, 64 Ka, 15 Gonzalez, 25 'T Zand, 43 Plug, 48 Giersthove, 68 Kraaijeveld.



Allenatore: Robin van Persie.

Arbitro: Kruzliak (SVK). Assistenti: Hancko - Pozor. Quarto ufficiale: Kralovic. VAR: Dingert. Assistente VAR: Brand.

Note

Spettatori: 55.356

Ammoniti: Smal (F), Asllani (I), Thuram (I)

Corner: 7-3

Recupero: 1°T 2', 2°T 3'.

LIVE MATCH

93' - FISCHIA KRUZLIAK, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!! L'INTER BATTE 2-1 IL FEYENOORD E VOLA AI QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

91' - Tre minuti di recupero.

90' - Triangolo Taremi-Asllani, lancio dell'albanese con Wellenreuther che esce in anticipo sull'attaccante.

89' - Berenbruch ha campo, entra in area poi serve Arnautovic che invece di calciare prova il tacco per Taremi, che viene anticipato.

87' - Cocchi avvia un'azione dell'Inter con lancio per Mkhitaryan che scatta per l'ennesima volta poi prova il lancio troppo profondo per Dumfries.

84' - Doppio cambio nell'Inter: fuori Frattesi e Acerbi, debutto in prima squadra per Berenbruch e Cocchi.

83' - Cocchi e Berenbruch scalpitano, pronti a entrare. Intanto Sommer para un tiro di Bueno.

81' - Pavard arriva a tutta birra su un bel pallone da sinistra, ma arriva scoordinato e calcia alto. Problemi per Frattesi che rimane a terra e viene accompagnato dallo staff medico.

80' - Hancko mette in mezzo un pallone facile da controllare per Sommer.

79' - Abbozzo di ripartenza del Feyenoord, palla spazzata da Dumfries in fallo laterale.

75' - Conclusione senza troppe pretese di Hancko, palla alta. Nel Feyenoord Redmond prende il posto di Ivanusec e Mitchell entra per Read.

73' - Taremi salta Trauner, poi si invola in avanti. L'iraniano viene però rimontato dai difensori del Feyenoord che concedono corner.

71' - Thuram fa una cosa strepitosa, superando quattro uomini con una serpentina incredibile poi calciando in porta: traversa piena. Questa è l'ultima sua azione: in campo Arnautovic.

68' - On field review per Kruzliak. Immagini impietose: è Thuram che cade solo e colpisce il difensore, rimediando anche giallo per simulazione.

67' - Altro calcio di rigore per l'Inter, procurato da Thuram che al termine di una splendida cavalcata viene atterrato da Beelen.

67' - Asllani era diffidato, salterà l'eventuale quarto di finale presumibilmente col Bayern Monaco.

65' - Mkhitaryan riceve un bel pallone e prova la conclusione, palla alta.

63' - Cartellino giallo per Asllani che ferma fallosamente Ivanusec. Nel Feyenoord dentro Carranza e Trauner per Ueda e Sliti.

61' - Proprio Asllani riprova il gol olimpico, palla in corner sull'altro lato.

61' - Primo cambio per Inzaghi: Carlos Augusto e Calhanoglu lasciano il posto a Bastoni e Asllani.

60' - Carlos Augusto si improvvisa Sofia Goggia e va in slalom nell'area del Feyenoord, guadagnando un corner.

59' - Pronto a entrare Bastoni.

57' - Altro lancio di Carlos Augusto, Taremi non aggancia poi Frattesi non controlla bene il pallone davanti a Wellenreuther che blocca.

55' - Prova la botta Ivanusec, palla che non inquadra la porta.

54' - Cross di Mkhitaryan per Taremi, anticipato da Wellenreuther.

53' - Sono 55.356 gli spettatori a San Siro, per una partita condizionata da forti restrizioni alle vendite nei settori locali, limitate ai soli tifosi in possesso di tessera di fidelizzazione Inter, al fine di evitare acquisti massivi da parte dei tifosi olandesi.

51' - Dal dischetto va Calhanoglu... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! Traiettoria perfida, Wellenreuther intuisce ma non ci arriva.

49' - Calcio di rigore per l'Inter: Taremi recupera palla in area e viene steso da Beelen

49' - Thuram vicino al gol! Sul lancio di Pavard il connazionale raccoglie il pallone e spara da ottima posizione, pallone alto di un soffio.

-----

22.03 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

22.02 - Le squadre entrano in campo per l'inizio del secondo tempo.

HALFTIME REPORT - Una partita senza troppi sussulti, con l'Inter che dopo appena otto minuti mette un sigilo sulla qualificazione con la splendida conclusione all'incrocio di Thuram. Poi la squadra nerazzurra si limita a gestire con attenzione, salvo poi cascare su una sbavatura che porta Hakan Calhanoglu a commettere fallo in area su Jakub Moder e lo stesso polacco a trasformare dal dischetto la rete dell'1-1. Direzione di gara di Kruzliak che scivola banalmente nel finale.

------

48' pt - Su questo episodio controverso finisce il primo tempo: Inter e Feyenoord vanno a riposo sull'1-1.

47' pt - C'è un allacciamento tra Bueno e Frattesi, l'arbitro lascia correre perché Dumfries tiene vivo il vantaggio ma poi fischia in maniera assurda tornando sul fallo precedente e dando punizione tra le proteste.

46' pt - Due minuti di recupero. L'arbirotro Kruzliak ammonisce Read per un fallo su Mkhitaryan, ma poi il VAR interviene e fa cambiare la decisione per uno scambio di persona: giallo per Smal.

45' - Feyenoord ringalluzzito dal pari che si riporta in avanti, corner per la squadra olandese respinto dalla difesa.

43' - Sommer incassa così la sua prima rete in Champions in casa.

41' - Proprio Moder va dal dischetto... Pareggio del Feyenoord! Sommer intuisce ma la conclusione del polacco è perfetta!

40' - Kruzliak decide per l'on field review e poi decreta il rigore.

39' - Il VAR DIngert sta controllando.

38' - Feyenoord che ora prova a premere dalle parti di Sommer. Contatto in area nerazzurra con Calhanoglu che pizzica Moder, l'arbitro non interviene.

36' - Azione offensiva dell'Inter sulla quale il Feyenoord si disimpegna con difficoltà, per poi ripartire con Ueda.

32' - Dumfries riceve un gran pallone dalla sinistra, si invola in avanti poi mette in area dove Taremi prova ad arrivare in spaccata colpendo però Beelen.

28' - Calhanoglu non si intende con Dumfries che era in fuorigioco e rende inutile il suo velo sul lancio di Mkhitaryan.

23' - Taremi riceve un bel pallone a ridosso dell'area, ma gli viene soffiato da un avversario.

21' - Ancora Dumfries prezioso in chiusura sul tiro di Bueno.

19' - Taremi prova ad aprire per Dumfries, ma il pallone è troppo corto e finisce in preda ai difensori olandesi.

16' - Splendida azione orchestrata da Taremi, che dialoga con Thuram bravo a servirgli un pallone di ritorno che l'iraniano calcia troppo centrale, Wellenreuther manda in corner.

15' - Hancko svetta di testa da corner, senza però inquadrare la porta.

11' - Reazione del Feyenoord, conclusione in area di Bueno murata da Dumfries.

IL GOL DI THURAM: Fa tutto il francese, che controlla palla, si accentra e spara un bolide a giro che toglie le ragnatele dal sette di sinistra della porta di Welleneuther.

8’ – GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL’INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSS THURRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM!!!

7' - Primo squillo del Feyenoord, tiro potente ma centrale di Sliti bloccato da Sommer.

5' - Bello stacco di Carlos Augusto su corner, colpo di testa bloccato da Wellenreuther. Sul ribaltamento, applausi per Dumfries per un anticipo su Sliti.

4' - Wellenreuther per poco non la fa grossa su un tiro senza pretese col sinistro di Mkhitaryan: palla che scivola via dalle mani del portiere e finisce in corner.

3' - Lancio di Thuram che trova Frattesi pronto a involarsi sulla destra, il cross del centrocampista è però intercettato dalla difesa.

-----

20.59 - Primo pallone del match per il Feyenoord: PARTITI!

20.58 - Dumfries e Hancko davanti all'arbitro Kruzliak per il sorteggio. Cori potenti dei tifosi del Feyenoord.

20.56 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita.

20.54 - Le squadre sono nel tunnel che porta al campo.

20.49 - Ufficiale il cambio: Acerbi prende il posto di De Vrij. Di conseguenza, cambia il capitano, che sarà Denzel Dumfries.

20.48 - Nel dettaglio, il difensore olandese ha fermato il suo riscaldamento per parlare con Riccardo Ferri e lo staff medico.

20.43 - Anche l'Inter entra negli spogliatoi.

20.42 - Il Feyenoord torna negli spogliatoi. Attenzione, nell'Inter si sta scaldando anche Acerbi: problemi per De Vrij...

-----

