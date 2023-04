"Spinelli, già accasatosi a Parigi, non aveva seguito il tecnico salentino ai tempi della prima esperienza interista nel 2019. Oggi non è dato sapere cosa sarà della panchina nerazzurra, visto che Simone Inzaghi ha la possibilità di uno storico exploit in Champions che allontanerebbe da sé ogni nube - spiega la rosea -. Un simbolico ricongiungimento della coppia tecnico-preparatore ci sarebbe, invece, in caso di sorprendente Conte-bis. In ogni caso, all’Inter inizierà una nuova era tra i pali, col probabile addio del capitano Samir Handanovic seguito per anni da Adriano Bonaiuti, nello staff nerazzurro dal 2013. André Onana si è ormai affermato come leader della porta, ha stupito per reattività e coraggio, ma qualche difettuccio tecnico andrebbe corretto: lavoro proprio per Spinelli. Sempre che per il camerunese non arrivi l’assegno giusto: Chelsea e United ci pensano. E seriamente".