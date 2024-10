Stupore in casa Inter per le parole di Luciano Spalletti in merito all'inchiesta ultras. "Io rispondo a tutti, ma so riattaccare il telefono...", aveva detto il c.t. azzurro a poche ore da Italia-Belgio, in riferimento alla necessità in certi casi di troncare sul nascere contatti pericolosi con certi pezzi del tifo organizzato.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, a tanti è sembrata una puntura al suo ex club e pure al collega Simone Inzaghi. "Io posso raccontare quello che ho vissuto a Milano e non mi sono mai trovato a che fare con queste situazioni – la premessa del c.t. azzurro a Rai Sport —. Anzi, non mi è nemmeno mai successo durante tutta la carriera che qualcuno mi abbia telefonato per certe cose. E per questo l’ho trovata una cosa molto nuova, che mi ha sorpreso. Non lo so quali siano stati i rapporti precedenti, se uno non lo conosci penso sia difficile poter scambiarci delle parole. Io rispondo a tutti, anche a quelli che non conosco, però poi so riattaccare e so continuare la conversazione con chi mi telefona".

L'Inter non ha apprezzato, al pari dello stesso Inzaghi. Ma per ora nessuno in casa nerazzurra drammatizza la questione. Ma i tifosi, che a Spalletti hanno sempre riconosciuto una parte del merito nei successi arrivati dopo il suo addio, non hanno lesinato reazioni, specialmente sui social. E infatti sono ricomparse le immagini di un episodio accaduto a Castelvolturno a giugno 2023, giusto prima che l’attuale c.t. lasciasse Napoli con lo scudetto sul petto. Come riferisce la rosea, alcuni ultras, con tono scherzoso ma con indosso un passamontagna per non farsi riconoscere, gli avevano consegnato un voluminoso pacco regalo: dentro un facsimile del volante della sua Panda, rubata nell’ottobre del 2021 in città.