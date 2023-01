Non è ancora stata limata la distanza economica tra Inter e Paris Saint-Germain nella trattativa che sta andando avanti a oltranza per Milan Skriniar quando mancano meno di 24 ore alla chiusura del mercato di riparazione. I francesi si sono spinti a offrire 10-12 milioni di euro, bonus compresi, troppo pochi vista la richiesta arrivata da Viale della Liberazione da 20 mln, che comunque potrebbe anche abbassarsi leggermente. Al momento, secondo Gazzetta.it, non va escluso che lo slovacco resti a Milano, privato nel caso della fascia di capitano, ma intanto in Viale della Liberazione continuano a lavorare per trovare l'eventuale sostituto: viste le difficoltà incontrate nei discorsi con l'Atalanta per Merih Demiral (non c’è accordo sulla formula con l'Atalanta) e il muro alzato dal Lille per Tiago Djalò, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno approfondito i contatti con lo Stoccarda per Konstantinos Mavropanos, classe 1997 con un passato nell’Arsenal. "Arriverebbe in prestito con diritto di riscatto. Forse è più centrale dei tre che marcatore di destra, ma è un’opzione importante perché l’Inter non vuole farsi trovare impreparata", si legge sull'edizione online della rosea.