"Il PSG all’Inter non ha mai fatto arrivare l’offerta irrinunciabile da almeno 65 milioni cash, unica via per portare sotto la Torre Eiffel il muro nerazzurro. L’Inter si è data una dead line per l’eventuale addio di uno dei suoi big, per cui non si dovrà andare oltre il via del campionato", assicura la rosea. Ma sarà davvero così? Nel frattempo, occhio anche a cosa accade a Londra, dove il Chelsea non sembra voler mollare Denzel Dumfries e Cesare Casadei. "I loro agenti hanno già ricevuto più di una chiamata da Londra, sono informati della voglia del Chelsea di affondare il colpo e di conseguenza lo è anche l’Inter, che però considera entrambi incedibili". Incedibili fino all'offerta irrinunciabile, ovviamente: 50 milioni per l'olandese e una ventina per la stella della Primavera. L'intenzione è di evitare un nuovo caso Zaniolo, quindi resta l'idea della recompra più facile da inserire in un'eventuale cessione a Torno, Sassuolo o Samp, altri club interessati al giovane centrocampista.