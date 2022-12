Oggi l'Inter chiude il ciclo delle amichevoli invernali andando a giocare a Reggio Emilia contro il Sassuolo. E la mente torna allo scorso 8 ottobre, quando i nerazzurri superarono i neroverdi iniziando la rimonta in campionato culminata con il successo di Bergamo nell'ultimo turno pre-sosta.

In quell'occasione fu decisivo Dzeko con una doppietta e il bosniaco anche oggi il numero 9 partirà dall'inizio nell'attacco nerazzurro pensato da Inzaghi. "Stavolta Dzeko tornerà a fare coppia con Lukaku, in un attacco di pesi massimi che è una delle tentazioni alternative alla Lu-La per la ripresa: i gol segnati sia da Edin che da Rom contro la Reggina prima di Natale hanno confermato la bontà di questa via. Tra l’altro, oggi, durante la partita, il Toro argentino sarà in fase di atterraggio su Milano: da domani, quindi, le carte d’attacco verranno inevitabilmente rimescolate", spiega la Gazzetta dello Sport.

Oggi si rivedrà dall'inizio anche Dumfries, che aveva saltato la Reggina. Senza Brozovic, sarà ancora Calhanoglu a giocare da regista tra Barella e Mkhitaryan. Out De Vrij. In panchina anche Correa e D'Ambrosio.