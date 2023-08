"Problema in via di risoluzione. Il Bayern Monaco vuole risolvere la grana legata a Benjamin Pavard". Secondo la Gazzetta dello Sport, si starebbe per definire il passaggio del difensore francese all'Inter. L'ex Lille e Stoccarda, infatti, ha già da tempo l'accordo con i nerazzurri e lo stesso Bayern ha tutta l'intenzione di chiudere il negoziato. In tal senso, le parole di oggi di Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del club bavarese, fanno capire la volontà di porre fine alla questione. "Il difensore francese, oltre un anno fa, ha chiesto la cessione. La questione non è mai stata affrontata e risolta e Pavard, di conseguenza, è rimasto ancora in Baviera - ricorda la Gazzetta -. Per questo, sapendo di poter far leva sull'offerta dell'Inter (destinazione a lui molto gradita), questa volta il francese sta forzando la mano. Vuole andare via. Non convocato per la partita con l'Augsburg in campionato, non sempre presente agli ultimi allenamenti. Le valigie per il trasferimento a Milano, insomma, sono già pronte. E anche dal Bayern fanno sapere di essere intenzionati a chiudere la questione".

Sulla lista dei possibili sostituti di Pavard restano i profili di Chalobah, Kehrer, Fresneda e Geertruida. "In realtà l'idea della dirigenza è quella di fare cassa con il francese e riutilizzare solo una parte dei soldi per il sostituto. Senza però abbassare la qualità. Per questo serve un po' di tempo. Il problema però è in via di risoluzione", spiega la rosea.

