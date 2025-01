Oggi, dopo due giorni di stacco dopo la Supercoppa, è in programma la ripresa ad Appiano Gentile in vista del match di domenica a Venezia.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, stamattina l'Inter tornerà ad allenarsi agli ordini di Inzaghi, con il tecnico che potrà verificare di persona i progressi di Pavard e Acerbi, rimasti in Italia proprio per ultimare il percorso di recupero. Il francese è più avanti e sarà convocato per la sfida alla squadra di Di Francesco: partirà dalla panchina, anche perché Bisseck, De Vrij e Bastoni - tutti usciti acciaccati dalla partita con il Milan - stanno bene.

Diverso il discorso per Acerbi: l'ex Sassuolo, al pari di Calhanoglu e Correa, salterà il Venezia. L'obiettivo è riaverlo per il Bologna a metà settimana. Al contrario, torna a disposizione Thuram, che aveva saltato il derby arabo per precauzione: il Tikus sta bene e farà coppia con Lautaro.

