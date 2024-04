Per Simone Inzaghi, che ieri ad Appiano ha festeggiato il suo 48esimo compleanno con squadra e dirigenza, è (quasi) tempo di scartare i regali. Dall'obiettivo scudetto al rinnovo di contratto, passando per il mercato: è questa, secondo La Gazzetta dello Sport, la tabella di marcia tracciata da Viale della Liberazione per regalare al tecnico piacentino un'Inter competitiva anche in futuro.

Il prolungamento "è certo che arriverà", assicura il giornale: sarà la gratificazione per il lavoro svolto e una garanzia di continuità. I tempi? Prima cioè dell’estate, magari entro la fine del campionato, con scadenza nel 2027.

E poi c'è il mercato, con l'obiettivo primario di trattenere i big della rosa e di arricchire la squadra con innesti mirati: Gudmundsson per l'attacco (servono 30 milioni di euro, la dirigenza è al lavoro per trovare la soluzione giusta) e Hermoso, svincolato dall’Atletico Madrid, per la difesa. Lo spagnolo può arrivare a zero e rappresenta un’occasione che il club nerazzurro sta valutando con attenzione: c'è la concorrenza della Premier League, per convincerlo servirà un contratto da top. Per la porta del futuro occhio invece a Bento dell'Atletico Paranaense, individuato come giusto erede di Sommer.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!