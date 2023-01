E' il giorno della finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter. Pochi i dubbi di formazione tra le due squadre. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, Darmian è largamente favorito su Dumfries per un posto a destra mentre Lukaku "spinge per essere in panchina, Inzaghi probabilmente lo accontenterà". Al suo fianco potrebbe esserci Handanovic, non Brozovic che anche ieri ha svolto solo fisioterapia.

Nel Milan saranno Kjaer e Messias a vincere i ballottaggi rispettivamente con Kalulu e Saelemakers. In panchina anche Rebic e Origi.