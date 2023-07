Tra qualche giorno, secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter formulerà una proposta ufficiale al Chelsea per Romelu Lukaku che tra prestito e riscatto può superare i 30 milioni di euro. In Viale della Liberazione si punta a risolvere in tempi rapidi il dossier di mercato sul futuro del belga, diventato obiettivo prioritario dell'estate: per questo motivo, svela la rosea, ci sarà un nuovo incontro in videoconferenza in settimana, in un giorno ancora non definito perché il club milanese ha un paio di scadenze da sistemare prima.

Per non presentarsi a mani vuote all'appuntamento con gli inglesi, i nerazzurri devono prima incassare i 18 milioni di euro dell’Al-Nassr per Marcelo Brozovic (oggi dovrebbe essere scritta la parola fine alla telenovela) e in aggiunta i 50, bonus compresi, del Manchester United per André Onana. Il resto lo dovrà fare il giocatore, che in queste settimane ha detto no al Milan e al ricchissimo rilancio dell'Al-Hilal, e ora dovrà aiutare l'Inter a limare la richiesta della controparte che è di almeno 40 milioni di euro per una cessione definitiva. "Il belga si aspetta, però, che pure l’Inter faccia la sua parte: il prestito che verrà proposto sarà necessariamente oneroso, probabilmente fino a 5 milioni, ma è sulla cifra del riscatto obbligatorio che si gioca la partita. I nerazzurri non vorrebbero spendere oltre i 30, preferibilmente pagabili in più esercizi. Serviranno giorni di pazienza per una delicata partita a scacchi, la più importante di questa estate nerazzurra. L’Inter si raduna il 13, il Chelsea già domani: entrambe le squadre concederanno una canonica settimana in più ai nazionali come il belga: non c’è dubbio su quale sia il ritiro preferito da Romelu", la chiosa del pezzo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!