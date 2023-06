Chiunque voglia Lukaku, deve acquistarlo a titolo definitivo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che traduce così le intenzioni del Chelsea. Il club inglese e il centravanti belga ormai sono separati in casa, ma l'addio ha facce differenti: Big Rom vuole l'Inter e solo l'Inter, dicendo no all'Al-Hilal e al Milan; i Blues non intendono prestarlo ancora ai nerazzurri, ma vogliono un addio definitivo.

"Messaggio chiarissimo, tanto che l’Inter ha deciso nel frattempo di chiudere l’operazione per l’arrivo di un nuovo attaccante come Marcus Thuram. E questo non perché per Lukaku la porta sia chiusa, ma semplicemente perché ci vorrà tempo per riuscire a organizzarsi e per bussare alla porta del Chelsea con l’assegno giusto tra le mani - spiega la rosea -. Oggi l’Inter non può permettersi una spesa così pesante, nonostante il Chelsea si accontenterebbe anche di 40 milioni, cifra che sarebbe nettamente inferiore al costo a bilancio dell’attaccante belga".

L'intenzione dei nerazzurri è quella di reperire il denaro sufficiente durante il mercato e poi presentarsi a Londra con un'offerta congrua. Ma se nel frattempo il pressing arabo su Romelu dovesse andare a segno? In questo caso, Marotta sarebbe pronto con un piano B: un vecchio pallino del dirigente. "L’Inter, infatti, è pronta a inserirsi nella corsa ad Alvaro Morata. Morata è un obiettivo concreto del Milan e dell’Al Hilal - guarda caso, i due club che “contendono” Lukaku all’Inter - e nonostante un rinnovo con l’Atletico che sembrava scontato, resta in scadenza 2024. Ed è questo il punto clou: Morata, che in Italia ha segnato e vinto, può essere acquistato a un prezzo di saldo (meno di 10 milioni), occasione che l’Inter non vuole farsi sfuggire", puntualizza la Gazzetta.

