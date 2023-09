L’ultimo colpo. Con pgni probabilità, oggi, nell'ultimo giorno del mercato estivo, l'Inter metterà a segno un altro acquisto. D'altronde le parole di Marotta sono state chiare dopo i sorteggi di Champions. Scartati Lopez e Ndombele, i nerazzurri puntano a due vecchie conoscenze olandesi: Davy Klaassen, 30enne dell’Ajax, e Donny Van de Beek, 26 anni e in uscita dal Manchester United.

"Una pista, poi caduta, portava a Youssouf Fofana del Monaco, ma il club monegasco non si è detto intenzionato a cedere il giocatore in prestito - conferma la Gazzetta dello Sport -. Ai nerazzurri è stato offerto anche Sambi Lokonga, 23enne belga dell’Arsenal, ma la cosa non ha avuto seguito. L’Inter ha necessità di concludere un’operazione senza esborso economico per il cartellino: parametro zero oppure prestito pressoché gratuito, a fronte di un ingaggio contenuto. Si tratta di un affare extrabudget, che è stato autorizzato da Zhang a patto di contenere i costi. E così il direttore sportivo Piero Ausilio si è concentrato su due nomi. In prima fila c’è Klaassen, appunto, che ieri sera ha giocato il secondo tempo del preliminare di Europa League con l’Ajax, contro il Ludogorets. Il giocatore è in uscita dal club di Amsterdam, ha chiesto di cambiare aria, è pronto a partire. Ha il contratto in scadenza nel 2024: da capire se gli olandesi, a fronte di un risparmio sull’ingaggio, saranno disponibili a liberarlo. Ma c’è ottimismo, in fondo gli agenti a lavoro sull’operazione hanno garantito proprio questo ai nerazzurri. L’altro giocatore è Van de Beek, che lo United vuole piazzare in queste ultime ore. È un pallino di Ausilio di vecchia data, fin da quando giocava nell’Ajax. Provò invano in passato a portarlo all’Inter, ora l’occasione si è riproposta. Le riflessioni sono in corso, le condizioni sarebbero favorevoli anche in termini di ingaggio: i Red Devils sarebbero infatti disposti a pagarne una parte. La qualità del calciatore non si discute, ma è il curriculum recente a preoccupare: l’olandese non gioca con continuità ormai da tre stagioni, l’esperienza in Premier League tra United ed Everton (sei mesi in prestito nel 2021-22) è stata disastrosa. E tutte queste considerazioni fanno pendere la bilancia dalla parte di Klaassen".

Oggi la scelta tra i due olandesi dopo aver appunto abbandonato, per motivi diversi, le piste che conducevano a Lopez e Ndombele, con Asllani dunque destinato a restare a Milano.

