La nuova Inter ripartirà da Lukaku. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, in questi giorni concitati, il belga è stato rassicurato sulla volontà del club di non smantellare e cedere un solo pezzo da novanta (Hakimi) per gli obblighi già noti. Nonostante la partenza di Conte, che ha scosso non poco Big Rom, l'Inter vuole restare competitiva ai massimi livelli e per questo la dirigenza ha 'coccolato' l'attaccante, che sarà il perno dal quale ripartire. E lui, Romelu, non ha manifestato segni di insofferenza, confermandosi nerazzurro.

Con Inzaghi sono iniziati i dialoghi per allestire la rosa e - secondo la Gazzetta - il nuovo allenatore avrebbe posto il veto alla partenza di Brozovic, considerato imprescindibile al pari di Barella. Anche Eriksen e, a sorpresa, Vecino potranno ritagliarsi un ruolo di primo piano nella nuova Inter. Stravolte, invece, le fasce. Con Hakimi a un passo dal Psg, l'Inter valuta il giovane Emerson Royal (classe 1999) e Florenzi. A sinistra, invece, riecco Dimarco, Perisic è in uscita ed è cacci a un titolare: occhio a Emerson Palmieri.

In difesa si va verso la conferma in blocco dei tre pilastri, in uscita c'è Ranocchia, mentre Radu è un'opzione per rimpiazzare Kolarov. Tra i pali ancora Handanovic. Inzaghi gradisce molto Sanchez, ma servirà un quarto attaccante vista la partenza di Pinamonti.

