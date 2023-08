Benjamin Pavard e l'Inter sono all'ultimo chilometro della trattativa. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che ricorda come in estate una situazione simile si sia già vista con Lukaku, Scamacca, Samardzic. "È bene allora essere prudenti, ma è pure giusto raccontare l’estrema fiducia del club di Steven Zhang sull’arrivo del francese. Oggi può essere il giorno giusto per la fumata bianca", si legge.

Con in mano l'ok del giocatore i nerazzurri hanno rilanciato a 28 milioni più cinque di bonus. A 30 si chiude. Nuovi contatti oggi, con una volontà chiara del giocatore e un sostituto che il Bayern avrebbe già individuato, riporta La Gazzetta dello Sport. Nella prospettiva della rosea, a metà settimana potrebbero già esserci le visite mediche. Il giocatore, sempre da quanto riporta la Gazzetta, avrebbe detto no anche al trasferimento al Manchester United.