Adesso si cambia. E non solo per necessità. Secondo la Gazzetta dello Sport, ormai in campionato l'Inter ha perso già troppi punti e non c'è più tempo da perdere. Così Inzaghi medita ritocchi alla formazione di partenza in vista di Udine.

Purtroppo, fino alla sosta, non ci sarà Barella: per lui distrazione muscolare e arrivederci fra un mese. La prima alternativa è ovviamente Frattesi, che dovrà sfruttare la chance tanto attesa. Ma non sarà l'unico cambio. Secondo la rosea, in rampa di lancio anche Zielinski, considerando l'ottima prova con il City e un Mkhitaryan apparso con le gomme sgonfie.

Infine, in attacco attenzione alla candidatura di Taremi. L'iraniano potrebbe dare il cambio a uno tra Lautaro e Thuram come già accaduto in Champions. Per Udine, l'indiziato numero uno a finire in panchina sembra essere il francese, sembrato già di condizione dopo la partenza super di stagione.