Barcellona, Sassuolo e ancora Barcellona: Simone Inzaghi traballa secondo la Gazzetta dello Sport . "Più che i risultati, saranno le prestazioni dei prossimi 9 giorni a orientare le decisioni definitive su Inzaghi - si legge -. Difficile per dirigenza e società digerire altre tre sconfitte - peggiore scenario possibile -, ma più in generale andrà interrotta la spirale negativa: servono prestazioni all’altezza, migliorando quanto intravisto con Mou e sistemando i tanti problemi sul tavolo". Ad Appiano c'è aria di sfiducia come non accadeva da anni.

I problemi? La Gazzetta dello Sport ne passa in rassegna alcuni, quelli più evidenti. A partire dalla difesa: "Quella palla trasformata in tre punti da Smalling è stato il più classico dei déjà vu: una copia su carta carbone del gol del pari a Udine. E pure l’1-2 di Bijol arrivò da palla inattiva, cruccio di una difesa distratta". E sono 13 in campionato. Poi c'è grande confusione, in campo e non. "Lo spogliatoio è sano, nessuno rema contro Inzaghi, ma l’ansia del momento si traduce in campo in atteggiamenti scriteriati", spiega la rosea. Non aiuta il dualismo tra i pali: Handanovic è quello che ne gioca di più, ma sta facendo male; contro il Barça dovrebbe toccare nuovamente a Onana. "Il club, però, non gradisce il rimpallo e ora vuole scelte nette: a Simone si chiede di “eleggere” un portiere".

Infine, l'assenza di Lukaku e, più in generale, gli infortuni: le assenze stanno pesando tantissimo. Senza il belga, è crollato il rendimento di tutto l'attacco, senza dimenticare che Inzaghi ha dovuto rinunciare pure ai vari Mkhitaryan, Calhanoglu e, soprattutto, Brozovic. Fin qui, solo in due gare il tecnico ha avuto tutti i suoi titolarissimi. E si vede.