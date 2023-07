Anche la Gazzetta dello Sport conferma: qualche giorno fa, l'Inter ha fatto un sondaggio con l’Atalanta per Rafael Toloi, capitano della Dea e pedina fondamentale nel 3-5-2 di Gian Piero Gasperini. Proprio questa sua centralità nel progetto di Gasp ha spinto i dirigenti del club bergamasco ad alzare il muro all'inizio di un dialogo che i colleghi della rosea definiscono come una partita a scacchi. In Viale della Liberazione ora aspetteranno le condizioni necessarie e la tempistica giusta per proporre una formula alla controparte: in questo senso, la scadenza di contratto ravvicinata del difensore della nazionale italiana, 30 giugno 2024, può aiutare il compratore. "Di certo, servirà un’offerta credibile, ma l’Inter aspetta di vedere quanto denaro rimarrà in mano dopo aver risolto gli altri casi più delicati sul mercato", si legge.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!