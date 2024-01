Simone Inzaghi ha sciolto gli ultimi due dubbi di formazione che lo avevano accompagnato fino alla rifinitura di questa mattina, a poche ore dalla semifinale di Supercoppa italiana contro la Lazio: giocano Matteo Darmian e Nicolò Barella, mentre Denzel Dumfries e Davide Frattesi si accomodano in panchina. Per il resto, nessuna sorpresa nell'11 nerazzurro rispetto a quello sceso in campo dal 1' a Monza sabato scorso: l'unica eccezione è Francesco Acerbi al posto di Stefan de Vrij.

PROBABILE INTER: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

