Come più volte spiegato, la qualificazione ai quarti di finale di Champions League rappresenta un toccasana per l'Inter anche e soprattutto dal punto di vista economico: l'ingresso nelle prime otto d'Europa vale infatti una ventina di milioni in cassa, grasso che cola considerando che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel bilancio della società era stato previsto il terzo posto e quindi il passaggio in Europa League. Da una parte, la cifra stimata, considerando anche il botteghino, supera i mancati introiti della sponsorizzazione di maglia DigitalBits, che non ha ancora pagato nessuna delle rate previste dall'accordo. Arriverà in Viale della Liberazione un bonifico da 10,6 milioni di euro come premio per l'accesso ai quarti di finale, ai quali vanno aggiunti i 6,7 milioni dell'incasso della partita d'andata; dulcis in fundo, oltre a qualche bonus dagli sponsor, c'è infine l'aumento della quota di market pool sempre della Uefa che in parte dipende dalle partite disputate nella competizione.