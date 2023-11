Una notizia buona e una cattiva per Simone Inzaghi dopo l'allenamento andato in scena quest'oggi al centro sportivo di Appiano Gentile, a due giorni da Inter-Frosinone. Come spiega la Gazzetta dello Sport nella sua edizione online, Denzel Dumfries, tenuto in panchina in via precauzionale col Salisburgo mercoledì sera perché affaticato, è tornato ad allenarsi regolarmente assieme al resto del gruppo, dove non c'era Juan Cuadrado, ancora alle prese con una fastidiosa infiammazione al tallone d'Achille sinistro che lo tiene ai box ormai da un mese. Il colombiano, che domenica sera salterà la sesta partita consecutiva dopo l'ultima apparizione in nerazzurro contro il Bologna del 7 ottobre scorso, proverà a sfruttare la pausa nazionali per tornare finalmente a disposizione del tecnico. Il Panita, spiega la rosea, anche oggi ha svolto una sessione di allenamento personalizzato, ma avrà tempo fino al 26 novembre per figurare tra i convocati di Juventus-Inter, la sua prima partita dell'ex.

