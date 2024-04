Anche se il countdown alla conquista matematica della seconda stella è ormai praticamente iniziata, prima che l'Inter potrà cucire lo scudetto sul petto, dunque la seconda stellina dovrà aspettare luglio. A dirlo è, come ben noto, il regolamento della Lega secondo il quale solo una squadra può indossare lo scudetto e quella squadra sarà il Napoli che fino al 30 giugno sarà campione d'Italia in carica. Nel caso dell'Inter però oltre alla motivazione regolamentare della Lega, ce n'è anche una commerciale come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

La Rosea spiega come la motivazione sia anche "legata al main sponsor che nel 2024-25 cambierà visto che al posto di Paramount+ ci sarà un marchio del gruppo Betsson, probabilmente Betsson.sport. Dall'1 luglio in poi le nuove maglie firmate dalla Nike potranno invece avere tricolore e seconda stella e quando saranno state presentate (e distribuite ai vari punti vendita) saranno acquistabili" si legge sul quotidiano milanese che esordisce con una novità che riguarda tutti i tifosi della Beneamata trepidanti di festeggiare il 20esimo Tricolore: "Per quel che riguarda la coppa di campioni d'Italia, la Lega la consegnerà all'Inter all'ultima partita casalinga, naturalmente se per quel match i nerazzurri avranno la matematica certezza del titolo". Tutto secondo regolamento della massima serie italiana.

La gara in questione della premiazione sarà dunque Inter-Lazio che "però non ha ancora una data certa - ricorda la Gazza -: gli anticipi e i posticipi saranno prossimamente annunciati dalla Lega Serie A. Già adesso però è scontato che, se la Lazio raggiungerà la finale di Coppa Italia di mercoledì 15 maggio, non si giocherà sabato 18" e altrettanto scontato è che il match sarà uno dei 'pick' di DAZN e dunque quasi sicuramente la partita si disputerà domenica 19, ma "non alle 20,45 perché le immagini della consegna della coppa devono avere la massima diffusione in tutti i telegiornali delle tv nazionali".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!