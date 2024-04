L'Inter ha ritrovato Stefan De Vrij in gruppo e ora Inzaghi ha tutta la rosa a disposizione in vista del rush finale verso la seconda stella. Contro il Cagliari, domenica sera a San Siro, non ci saranno gli squalificati Lautaro e Pavard.

Secondo La Gazzetta dello Sport Sanchez resta favorito su Arnautovic, mentre sarà Bisseck a prendere il posto del francese. Bastoni torna titolare, mentre Cuadrado,può essere convocato già domenica. Resta aperto il ballottaggio tra Mkhitaryan e Frattesi, ma l'armeno (diffidato) è avanti. Così come Darmian su Dumfries.

Probabile Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.