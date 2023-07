Mai più Lukaku. L'Inter si è sentita tradita e ha chiuso ogni comunicazione con l'attaccante belga, accusato di aver tramato nell'ombra mentre in superficie giurava amore eterno ai nerazzurri. Ausilio e Marotta non hanno preso bene (eufemismo) i dialoghi tra Big Rom e Milan-Juve: addio. Lo conferma la Gazzetta dello Sport, in riferimento in particolare all'infuocata giornata di venerdì conclusasi con la telefonata finale tra l'attaccante e il diesse nerazzurro. "Curiosamente nella stessa notte di venerdì, Romelu ha parlato anche con uno dei leader della Curva: a lui ha giurato che, anche se non sarà più nerazzurro, non andrà mai alla Juve". Sarà vero?

"Dopo la telefonata funesta, ieri è stata una mattina di rabbia trattenuta a fatica e di riflessioni in viale della Liberazione - si legge -. L’intero management ha poi votato unanime: dal presidente Zhang passando per l’a.d. Marotta fino ad Ausilio, tutti hanno considerato inaccettabile il doppio gioco subito. Dalla stessa mano con cui era stato stretto un patto d’onore è arrivata, infatti, una pugnalata. Più in generale, per l’Inter sono venute meno le premesse stesse di un rapporto: fiducia reciproca, lealtà, trasparenza", sottolinea il giornale.

Delusi anche tanti compagni di squadra e l'agenzia Roc Nation, che ne aveva fatto un volto per l'azienda. "Ha lavorato per farlo restare a Milano fino all’ultimo, poi via la spugna. Nelle settimane precedenti l’agenzia pensava di poter gestire, di concerto con l’Inter, i mal di pancia del belga, soprattutto quelli post-Istanbul: ai loro occhi e alle loro orecchie l’interismo era più forte di tutto, ma non tutte le parole dette in questa storia erano sincere. Il gruppo di Jay Z è poi contrarissimo a qualsiasi tentazione juventina: è stata proprio Roc Nation, l’anno scorso, a guidare una campagna di comunicazione mondiale anti-razzista, quando proprio dalla curva dello Stadium bianconero una parte di imbecilli dava della scimmia a Romelu. La separazione diventerà formale nei prossimi giorni, vista la delicata questione dei diritti di immagine e i tanti interessi in ballo". Mai più Lukaku.

